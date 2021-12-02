Эксперты объяснили, почему в России не стоит рассчитывать на появление вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer.

Причину раскрыли заведующий лабораторий пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, профессор, член-корреспондент Ран Петр Чумаков и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Их слова передаёт издание URA.RU.

Как было отмечено, Pfizer является хорошей и эффективной вакциной, которая даёт хорошую защиту и высокий уровень антител. Однако производитель вакцины не считает российский рынок перспективным – запрос на одобрение вакцины в России даже не подавался. Кроме того, россияне не доверяют данной вакцине.

Аграновский отметил, что сам он был бы не против, если бы в России появилась возможность вакцинироваться вакциной Pfizer даже на коммерческом уровне.

Ранее мы сообщали, что в Китае учёные открыли антитело для создания универсальной вакцины от коронавируса. Это вещество воздействует на ту часть вируса, которая не меняется даже после мутации.