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Китайские ученые открыли моноклональное соединение 35B5, которое способно подавлять процесс размножения коронавируса. Они считают, что данное антитело подойдет для изготовления универсальной вакцины от всех штаммов SARS-CoV-2.

По словам экспертов, это вполне возможно, так как 35B5 действует на часть вируса, которая даже после мутации остается неизменной. Ученые уже разрабатывают сыворотку, которая позволит защитить человечество от всех существующих им будущих штаммов коронавируса. В том числе и от появившегося недавно «Омикрона».

Напомним, что в России новый штамм пока не объявился, однако это обязательно произойдет в ближайшее время. Основными его симптомами являются сильная лихорадка с повышением температуры до критических значений, а также упадок сил. В Минздраве пообещали, что к моменту появления «Омикрона» в стране вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» будут перенастроены под него.

Также в ведомстве заявили, что даже в нынешнем виде препараты способны обеспечить защиту от тяжелого течения заболевания и летального исхода.

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