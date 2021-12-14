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Евгений Сатановский, эксперт по военным вопросам, в ходе разговора с журналистами отметил, что вооруженный конфликт между РФ и Западом случится со 100-процентной вероятностью, однако никто не знает, когда именно это произойдет.

Согласно его словам, никто не хочет начала больших войн – никто не желал Первой мировой и Вьетнамской войны, однако они в итоге произошли, поэтому следующего масштабного конфликта не избежать. При этом его исход будет зависеть от того, будет ли у России стратегическое оружие, способное превзойти аналогичные системы, имеющиеся на вооружении Соединенных Штатов.

Политолог добавил, что в Москве не знают о том, какие планы подготавливают западные страны в отношении России, однако российская армия готова отразить любое нападение. Сатановский также считает, что войскам в первую очередь следует уничтожать главных провокаторов, как это в свое время произошло во время Крымской войны, когда были ликвидированы британские офицеры и моряки.

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