Военное сотрудничество США и Китая выгодно обеим сторонам. Москва и Пекин не только делятся новейшими технологиями в оборонной сфере, но и создают серьезные проблемы Соединенным Штатам, рассказал военный эксперт Василий Кашин.

Он пояснил, что США объявили Китай и Россию своими ключевыми противниками, но они прекрасно понимают, что если страны объединяться, справиться с ними будет очень сложно. Именно поэтому Москва и Пекин проводят совместные маневры, демонстрируя способность действовать скоординировано, если в этом возникнет необходимость. Это сдерживает порывы Соединенных Штатов, а также вынуждает их тратить все больше денег на оборону, учитывая вероятность столкновения сразу с двумя серьезными противниками.

Напомним, что министры обороны России и Китая на протяжении 2021 году регулярно общались. В августе в Китае были проведены совместные учения армий двух стран. На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин сотрудничают во всех сферах, включая национальную безопасность и оборону.