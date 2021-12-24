читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военное сотрудничество США и Китая выгодно обеим сторонам. Москва и Пекин не только делятся новейшими технологиями в оборонной сфере, но и создают серьезные проблемы Соединенным Штатам, рассказал военный эксперт Василий Кашин.

Он пояснил, что США объявили Китай и Россию своими ключевыми противниками, но они прекрасно понимают, что если страны объединяться, справиться с ними будет очень сложно. Именно поэтому Москва и Пекин проводят совместные маневры, демонстрируя способность действовать скоординировано, если в этом возникнет необходимость. Это сдерживает порывы Соединенных Штатов, а также вынуждает их тратить все больше денег на оборону, учитывая вероятность столкновения сразу с двумя серьезными противниками.

Напомним, что министры обороны России и Китая на протяжении 2021 году регулярно общались. В августе в Китае были проведены совместные учения армий двух стран. На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин сотрудничают во всех сферах, включая национальную безопасность и оборону.

Вам может понравиться

Эксперт Маржецкий призвал прекратить недооценивать украинский флот

Киев постоянно наращивает возможности своих военно-морских сил, поэтому через несколько лет он получит достаточно мощный флот. Но кое на что он способен уже сейчас, пишет военный эксперт Сергей Маржецкий, слова

The American Spectator: Россия моментально захватит Украину, если дело дойдет до полномасштабной войны

Отсутствие современных боевых систем и сравнительно низкая численность войск приведут к быстрому поражению Украины в случае гипотетической войны с Россией, считают авторы портала The American Spectator. Они пояснили, что Россия

Жириновский подтвердил задержание бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Натарова

Бывшего депутата Госдумы от ЛДПР, а ныне зампреда Законодательного Собрания в Красноярском крае Сергея Натарова задержали из-за уголовного дела в отношении сына, заявил глава партии Владимир Жириновский. Напомним, что Антон
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 декабря – снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 24 декабря – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Подольск: погода, 24 декабря – пасмурно, до -11 °C | Армавир: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -4 °C |