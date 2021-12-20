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Цены на газ удивительным образом растут сразу же после заявлений немецких политиков о манипуляциях на газовой бирже, заявил глава Фонда экономического развития Сергей Пикин. Он обратил внимание, что в последний раз цена подскочила сразу на 10-30 процентов.

Стоимость голубого топлива на европейских биржах, уже перевалила за отметку в 1500 долларов и в скором времени может вырасти до 2 000. К концу зимы она составит все три тысячи. При этом политики Германии будто специально создают все новые и новые предпосылки для роста цен, отметил эксперт. Их высказывания демонстрируют каждому человеку, хоть немного разбирающемуся в биржевых процессах, что улучшения ситуации не предвидится, что приводит к негативной реакции.

Напомним, что Польша ранее потребовала у ЕС провести расследование и выявить нарушения антимонопольного законодательства Россией. Также она заявила, что не собирается отступаться от борьбы с «Северным потоком-2».

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