Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев постоянно наращивает возможности своих военно-морских сил, поэтому через несколько лет он получит достаточно мощный флот. Но кое на что он способен уже сейчас пишет военный эксперт Сергей Маржецкий, слова которого приводит портал “Военное дело”.

Журналист объяснил, что в распоряжении ВМСУ имеются современные мины, которые при правильном подходе могут стать чрезвычайно опасными для российских кораблей. Мало того, Украина вообще может заблокировать Черноморский флот РФ в портах и создать ситуацию, при которой каждый выход в море будет провоцировать серьезные риски.

Помимо минных заграждений, Киев также имеет возможность задействовать свои береговые ракетные комплексы «Нептун». Они вооружены медлительными и устаревшими ракетами, но все же обладают способностью поражать надводные цели.

По мнению Маржецкого, США и НАТО с радостью используют ВМС Украины в роли «камикадзе» для создания России серьезных проблем. Они вряд ли будут жалеть моряков украинского флота. Они, как и наземные силы Киева, являются не более чем расходным материалом.

Вам может понравиться

Эксперты Forbes грозят Украине “леденящими душу” последствиями войны из-за российских “Калибров”

Россия стремительными темпами развивает свой Черноморский флот, что чревато для Киева «леденящими душу» последствиями в случае гипотетической войны, считает военный эксперт Дэвид Экс. В своей публикации в издании Forbes он

Граждане России в возрасте от 18 до 55 лет могут получить выплату 10 тыс. рублей с 20 декабря 2021 года

Центр им. Гамалеи готов заплатить гражданам РФ ровно 10 000 рублей за участие в тестировании нового препарата от коронавирусной инфекции, которые начались сегодня, 20 декабря. Отмечается, что поучаствовать в данном

Стрелков: Крупномасштабное наступление ВСУ на Донбассе начнется в январе 2022 года

Киев «бьет копытом» в стремлении напасть на самопровозглашенные республики Донбасса, однако Запад пока не дает команду к наступлению, уверен бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков. Он пояснил, что Соединенные Штаты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 декабря – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 23 декабря – пасмурно, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Подольск: погода, 23 декабря – пасмурно, до -14 °C | Армавир: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -4 °C |