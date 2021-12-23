Киев постоянно наращивает возможности своих военно-морских сил, поэтому через несколько лет он получит достаточно мощный флот. Но кое на что он способен уже сейчас пишет военный эксперт Сергей Маржецкий, слова которого приводит портал “Военное дело”.

Журналист объяснил, что в распоряжении ВМСУ имеются современные мины, которые при правильном подходе могут стать чрезвычайно опасными для российских кораблей. Мало того, Украина вообще может заблокировать Черноморский флот РФ в портах и создать ситуацию, при которой каждый выход в море будет провоцировать серьезные риски.

Помимо минных заграждений, Киев также имеет возможность задействовать свои береговые ракетные комплексы «Нептун». Они вооружены медлительными и устаревшими ракетами, но все же обладают способностью поражать надводные цели.

По мнению Маржецкого, США и НАТО с радостью используют ВМС Украины в роли «камикадзе» для создания России серьезных проблем. Они вряд ли будут жалеть моряков украинского флота. Они, как и наземные силы Киева, являются не более чем расходным материалом.