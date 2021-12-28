Эксперт Василий Кашин заявил, что в скором времени начнётся серийное производство ракет «Циркон».

Как отмечается, данная ракета способна лететь с очень большой скоростью и имеет высокую точность поражения, кроме того, эксперт отметил её маневренность. Так, «Циркон» способен развить скорость более 10 тысяч километров в час. За счёт этого в настоящее время нет ни одной системы ПВО или ПРО, которые смогли бы осуществить перехват этой ракеты. Кашин указал, что ракета способна поразить любую надводную цель, в том числе и авианосные корабли ВМС США.

Также специалист считает, что серийный выпуск ракеты будет являться началом «новой технологической эры». Так, на основе «Циркона» могут быть созданы и другие технологии, в том числе и многоразовые летательные аппараты.

Эксперт Алексей Леонков недавно заявил, что в США уже давно пытаются создать средство для противодействия “Цирконам”. Однако все их попытки на данный момент безуспешны.