Россия будет активно задействовать возрожденный Черноморский флот в гипотетической войне против Украины, рассказало американское издание Forbes. Эксперт напомнил, что еще до 2014 года ЧФ РФ ничего особенного из себя не представлял, однако после воссоединения с Крымом он начал стремительно возвращать утраченные позиции.

До 2014 года в распоряжении флота было 38 кораблей и подлодок, построенных в далекие советские времена. Еще 54 судна Москва конфисковала у Киева после воссоединения с Крымским полуостровом. Тогда же начались модернизация ЧФ и строительство новых кораблей.

За минувшие годы флот получил шесть ДЭПЛ проекта «Варшавянка», три фрегата проекта 11356Р «Буревестник», а также четыре сторожевых корабля. Практически все новые суда вооружены ракетами «Калибр», способными из Черного моря покрыть всю территорию Украины. Кроме того, в Севастополь перенесли военно-морскую базу РФ.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «Военное дело», считают, что именно Черноморский флот исполнит ключевую роль в возможном вооруженном противостоянии и обеспечит России уверенную победу.