читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт Владимир Ераносян прокомментировал недавние сообщения о возможной провокации на Донбассе с использованием химоружия. Он уверен, что ситуация является весьма опасной, так как всего одна боевая группа способна создать “казус белли” и втянуть в противостояние не только РФ, но и другие государства.

Ераносян напомнил, что химическое оружие было доставлено в Авдеевку, где располагается известный коксохимический комбинат. Киев организует атаку, а затем заявит, что это ополчение ударило по городу и спровоцировало утечку агрессивной химии.

«На видеокадрах ангажированных операторов… появятся постановочные эпизоды с пострадавшими от воздействия отравляющих веществ», – пояснил аналитик.

Он назвал данный сценарий одним из наиболее опасных, а также отметил, что атака вполне реальна, так как слабая киевская власть совершенно не контролирует ситуацию на подконтрольных территориях Донбасса.

Вам может понравиться

Британская молодежь допускает гомосексуальность Санта-Клауса

В информационном агентстве Daily Mail разместили итоги опроса, в котором респондентов из Британии спросили, допускают ли они возможность того, что Санта-Клаус имеет нетрадиционную ориентацию. Отмечается, что в опросе участвовали британцы,

Военный эксперт Коротченко заявил, что Россия начнёт “операцию по принуждению к миру”, если Украина нападёт на ДНР и ЛНР

Военный эксперт и главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил о действиях России в ситуации, если Киев решится напасть на ДНР и ЛНР. Как отмечается, в настоящее время Украину подталкивают
  • Анна
  • 27.12.2021
  • читать 1 минуту

Католики и протестанты отмечают Рождество Христово

В СМИ отмечают, что протестанты и католики, а также православные церкви, расположенные на Западе, сегодня, 25 декабря начали праздновать один из основных праздников в христианстве – Рождество Христово. Указывается, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 декабря – облачно с прояснениями, до -11 °C | город Мытищи: погода, 27 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 декабря – небольшой снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 декабря – облачно с прояснениями, до -10 °C | Королев: погода, 27 декабря – небольшой снег, до -1 °C | Подольск: погода, 27 декабря – облачно с прояснениями, до -13 °C | Армавир: погода, 27 декабря – пасмурно, до 6 °C |