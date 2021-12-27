Военный эксперт Владимир Ераносян прокомментировал недавние сообщения о возможной провокации на Донбассе с использованием химоружия. Он уверен, что ситуация является весьма опасной, так как всего одна боевая группа способна создать “казус белли” и втянуть в противостояние не только РФ, но и другие государства.

Ераносян напомнил, что химическое оружие было доставлено в Авдеевку, где располагается известный коксохимический комбинат. Киев организует атаку, а затем заявит, что это ополчение ударило по городу и спровоцировало утечку агрессивной химии.

«На видеокадрах ангажированных операторов… появятся постановочные эпизоды с пострадавшими от воздействия отравляющих веществ», – пояснил аналитик.

Он назвал данный сценарий одним из наиболее опасных, а также отметил, что атака вполне реальна, так как слабая киевская власть совершенно не контролирует ситуацию на подконтрольных территориях Донбасса.