Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан сравнил поведение лидеров России и Украины.

Богдан принял участие в интервью журналисту Дмитрию Гордону. Видеозапись их беседы была выложена на YouTube-канале «В гостях у Гордона». Как сообщается, во время беседы журналист поинтересовался мнением Богдана о том, не считает ли он схожим поведение Зеленского и молодого Путина.

Согласно заявлению Богдана, Владимир Зеленский очень хочет походить на российского коллегу, однако хотеть и иметь – это разные вещи. По его мнению, Зеленский неудачно пародирует Путина 2000-х годов.

Также Богдан указал, что считает именно лидера Украины виноватым в том, что украинско-российские отношения испортились.

Недавно экс-парламентарий Евгений Мураев заявил, что не завидует судьбе Зеленского. Он считает, что Зеленский совершил ошибку, решив стать главой страны.