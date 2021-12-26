Экс-глава МИД РФ Андрей Козырев указал, что России нужно «влиться» в европейские структуры.

Согласно его мнению, России следует дальше идти по пути демократизации, как это было в 90-е годы, когда было сделано немало для того, чтобы стать частью цивилизованного мира. Кроме того, в первую очередь это позволит войти в структуры Европы. Козырев отметил, что если у России получится выполнить эту задачу, то к ней присоединятся другие постсоветские республики, которые будут за ней следовать.

Козырев также указал, что если бы у России уже получилось стать частью Европы, то никаких вопросов о Крыме просто не было бы. Также исчезли бы границы между республиками, как это сейчас можно увидеть в Европе.

Также России следует вступить в НАТО и, как считает Козырев, в настоящее время эта задача не является невыполнимой.

Недавно мы сообщали, что НАТО планирует окружить Россию со всех сторон. Это возможно в том случае, если войска США войдут в Украину.