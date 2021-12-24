читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вашингтон окружит Россию со всех сторон, если ее войска зайдут на Украину, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

Стоит напомнить, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не собирается отказываться от расширения на восток из-за требований Москвы. То же самое подтвердили и в Вашингтоне, который в ближайшее время намерен перебрасывать новые силы прямо к российским границам.

Мало того, США скорее всего планируют размещать личный состав, технику и вооружение на Украине и в других странах, граничащих с Россией.

Российская сторона ранее заявляла, что если НАТО откажется от предоставления гарантий безопасности, то ему будет дан военно-технический ответ. Не исключено, что в ближайшее время начнется переброска дополнительных российских войск на восточном фланге Альянса, а также подготовка к полномасштабным боевых действиям

Вам может понравиться

Владимир Путин заявил об опасности развертывания систем ПРО США на Украине

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность из-за того, что поблизости от границ страны развёртываются системы ПРО США. Соответствующее заявление Путин сделал во вторник во время проведения заседания коллегии Минобороны. Он
  • Анна
  • 22.12.2021
  • читать 1 минуту

Sohu: Россия создала неуязвимые гиперзвуковые ракеты благодаря незримой “помощи” США

США затеяли гонку противоракетных систем, наделяя свои комплексы все новыми возможностями. При этом они не подозревали, что помогают России стать мировом лидером в сфере разработки гиперзвукового оружия, заявили эксперты китайского

Россия запуском ракеты “Калибр” предостерегла Японию от попыток силового захвата Курил

В Японском море прошли учения подводной лодки «Петропавловск-Камчатский», которая относится к проекту «Варшавянка». В ходе маневров экипаж субмарины провел испытания крылатой ракеты «Калибр», которая успешно поразила наземную цель с расстояния
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 декабря – снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 24 декабря – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Подольск: погода, 24 декабря – пасмурно, до -11 °C | Армавир: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -4 °C |