Вашингтон окружит Россию со всех сторон, если ее войска зайдут на Украину, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

Стоит напомнить, что ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не собирается отказываться от расширения на восток из-за требований Москвы. То же самое подтвердили и в Вашингтоне, который в ближайшее время намерен перебрасывать новые силы прямо к российским границам.

Мало того, США скорее всего планируют размещать личный состав, технику и вооружение на Украине и в других странах, граничащих с Россией.

Российская сторона ранее заявляла, что если НАТО откажется от предоставления гарантий безопасности, то ему будет дан военно-технический ответ. Не исключено, что в ближайшее время начнется переброска дополнительных российских войск на восточном фланге Альянса, а также подготовка к полномасштабным боевых действиям