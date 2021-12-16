Эксперты поделились советами о том, как лучше всего украсить новогодний стол. Об этом сообщает издание РИА Новости.

К примеру, для того, чтобы украсить стол, как в королевских семьях, эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова советует постелить на стол белую скатерть и поставить либо посеребренные приборы, либо приборы из столового серебра. Для декора лучше всего подойдёт фарфор. Если на стол будут подаваться разные типы блюд, то нужно иметь количество приборов по числу блюд.

Сервировка стола, как заметила эксперт по этикету Татьяна Баранова, осуществляется по стандарту. Использование ресторанной сервировки не является обязательным, хотя такой способ может прибавить торжественности.

Украсить стол можно цветными скатертями, но следует принять во внимание цвет посуды и всей комнаты. Можно использовать для украшения новогоднюю атрибутику – фигурки, елочные шары, шишки, праздничные свечи. Но слишком много украшений использовать не рекомендуется.

Недавно диетолог Елена Соломатина заявила, что оставлять на следующий день новогодние салаты не рекомендуется. Она отметила, что они долго не хранятся.