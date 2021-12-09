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На канале «Пул №3» в мессенджере «Телеграм» был опубликован информационный график, показывающий параметры экономик советских республик перед распадом СССР и через три десятилетия.

Опубликованное изображение демонстрирует, «каких высот» смогли добиться экс-республики Советского Союза, действуя поодиночке. Журналисты напоминают, что ровно тридцать лет назад были подписаны Беловежские соглашения, приведшие к развалу страны. Наибольший ВВП на душу населения имелся в странах Прибалтики. В результате они смогли увеличить его почти в два раза, как и РФ. У многих среднеазиатских стран он, наоборот, упал.

Указывается, что ВВП Советского Союза составлял 791 миллиард долларов. По данному параметру он занимал второе место на планете. Через 30 лет экономика его экс-республик упала в два раза. В результате их ВВП составляет лишь 2,6 процента от общемирового значения.

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