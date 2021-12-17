США и Европа традиционно отчитались о достижениях за минувший год, рассказал политолог Малек Дудаков. Он прокомментировал «списки успехов», найдя в них отдельные странные пункты, ничего, кроме удивления, не вызывающие.

Так, ЕС занес в свой актив остановку огромного потока нелегалов с Ближнего Востока, которые рвались в Европу с территории Беларуси. По мнению политолога, проблему искусственным образом создал сам Евросоюз, а вот решать ее пришлось Минску и Москве. Европа же просто приписала все заслуги себе.

США назвали одним из главных успехов создание нового военно-политического блока AUKUS, объединившего Вашингтон, Канберру и Лондон. Дудаков отметил, что это событие попало в список лишь потому, что США за год так и не удалось добиться чего-нибудь по-настоящему важного.