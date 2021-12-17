читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

США и Европа традиционно отчитались о достижениях за минувший год, рассказал политолог Малек Дудаков. Он прокомментировал «списки успехов», найдя в них отдельные странные пункты, ничего, кроме удивления, не вызывающие.

Так, ЕС занес в свой актив остановку огромного потока нелегалов с Ближнего Востока, которые рвались в Европу с территории Беларуси. По мнению политолога, проблему искусственным образом создал сам Евросоюз, а вот решать ее пришлось Минску и Москве. Европа же просто приписала все заслуги себе.

США назвали одним из главных успехов создание нового военно-политического блока AUKUS, объединившего Вашингтон, Канберру и Лондон. Дудаков отметил, что это событие попало в список лишь потому, что США за год так и не удалось добиться чего-нибудь по-настоящему важного.

Вам может понравиться

Эксперт Леонков: Советский лазерный комплекс “Сжатие” превращал в пепел электронику противника

Лазерная установка «Пересвет», которая имеется на вооружении России, разработана на основе комплекса 1К17 «Сжатие», созданного советскими конструкторами в 1991 году. Его основным предназначением была нейтрализация электронного оборудования потенциального противника, а

На акцию протеста в центре Киева предприниматель вывел надувные танки

Обманутый украинским Минобороны предприниматель вывел на Арсенальную площадь в центре Киева полноразмерные надувные копии танков. Таким образом он решил выразить протест из-за фактически мошеннических действий ВСУ. Предприниматель выиграл тендер на

Натовский F-35 мог вынудить пассажирский лайнер сменить курс над Черным морем

Виновником инцидента, из-за которого пассажирский лайнер «Уральских авиалиний» сменил курс при заходе на посадку в Сочи, может оказаться американский истребитель F-35, сообщил портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что такая версия вполне
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 декабря – облачно с прояснениями, до -1 °C | город Мытищи: погода, 17 декабря – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 декабря – переменная облачность, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до -10 °C | Королев: погода, 17 декабря – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 17 декабря – небольшой снег, до 0 °C | Армавир: погода, 17 декабря – пасмурно, до 7 °C |