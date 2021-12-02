Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что звёзды-антиваксеры злоупотребляют доверием своих поклонников. Свою позицию он выразил в программе «Полный контакт».

Как отметил Мясников, артисты имеют среди людей определённое доверие, и их любят за их образы. Что касается вакцинации, то, по мнению эксперта, артисты не совсем понимают, для чего она нужна и вводят людей в заблуждение. Свой кредит доверия, как указал Мясников, артисты получили совершенно на другой области.

В итоге, как указал специалист, артисты-антиваксеры злоупотребляют этим доверием, что приводит к смерти людей, которые к ним прислушались. Мясников заявил, что артисты должны думать о своих поклонниках, когда что-то им советуют.

Также он указал, что в будущем злоупотребление доверием должно прекратиться.

Ранее доктор Мясников рассказал, почему опасно лечить коронавирус дома. Он заявил, что в домашних условиях пациенты могут принять лекарства, которые им навредят.