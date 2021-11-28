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Александр Мясников, ведущий и доктор, в рамках недавнего телеэфира сообщил об основной ошибке, которую допускают зараженные коронавирусом пациенты.

Согласно его словам, после инфицирования COVID-19 нельзя ни в коем случае употреблять лекарства, которые разжижают кровь. Он добавил, что в больницы все чаще попадают пациенты, которые оказываются в реанимационном отделении из-за кровоизлияния в мозг. Обычно причиной этому становится прием опасных медицинских препаратов.

Врач отметил, что данные лекарства, как правило, назначают в случае вирусной пневмонии, однако она значительно отличается от SARS-CoV-2. По этой причине не следует их употреблять в случае заражения данной болезнью. Не стоит также бездумно принимать антибиотики. Мясников рекомендует не пытаться лечиться дома, а как можно скорее обратиться за помощью к медикам.

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