Александр Мясников, ведущий и доктор, в рамках недавнего телеэфира сообщил об основной ошибке, которую допускают зараженные коронавирусом пациенты.

Согласно его словам, после инфицирования COVID-19 нельзя ни в коем случае употреблять лекарства, которые разжижают кровь. Он добавил, что в больницы все чаще попадают пациенты, которые оказываются в реанимационном отделении из-за кровоизлияния в мозг. Обычно причиной этому становится прием опасных медицинских препаратов.

Врач отметил, что данные лекарства, как правило, назначают в случае вирусной пневмонии, однако она значительно отличается от SARS-CoV-2. По этой причине не следует их употреблять в случае заражения данной болезнью. Не стоит также бездумно принимать антибиотики. Мясников рекомендует не пытаться лечиться дома, а как можно скорее обратиться за помощью к медикам.