Доктор Евгений Комаровский высказался о частом заблуждении, которое встречается у россиян в отношении временных пунктов вакцинации от COVID-19.

Такие пункты ставят в общественных точках, к примеру, в торговых центрах. Многие россияне опасаются ставить прививки в таких местах, так как они уверены, что здесь полная антисанитария. Однако Комаровский опроверг этот миф. Он указал, что если человек здоров, то готовиться к вакцинации дополнительно ему не нужно.

Также Комаровский заявил, что в местах, где ставится прививка, обязательно должна иметься возможность оказания срочной медпомощи. Это необходимо на тот случай, если у человека появится острая аллергическая реакция на компоненты вакцины.

Впрочем, Комаровский отметил, что противоэпидемические нормы соблюдать в таких местах необходимо.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал, когда будет известно об устойчивости штамма коронавируса омикрон к существующим вакцинам. По его словам, придётся подождать около двух недель.