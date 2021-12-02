Сергей Нетесов, специалист в области вирусологии, отметил, что определить уровень устойчивости штамма «Омикрон» SARS-CoV-2 к вакцинам удастся лишь через 2 недели.

Согласно его словам, только спустя четырнадцать дней получится выяснить, как много вакцинированных и невакцинированных людей заразились новым вариантом коронавируса. Нужно будет также проверить, какой именно препарат им был введен. Специалисты на данный момент времени тщательно следят за сложившейся обстановкой.

В настоящее время у экспертов имеются данные лишь по 20 больным из ЮАР, причем речь идет о здоровых молодых людях, по которым пока трудно делать какие-либо выводы. Вирусолог отметил, что в научном сообществе наблюдается небольшая озабоченность из-за возникновения «Омикрона», но его объективную опасность для людей пока не определили.