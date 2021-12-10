Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал самые слабые места в обороне страны.

Согласно заявлению украинского министра, наиболее слабыми местами в обороне страны в настоящее время являются противовоздушная и противоракетная оборона. Он назвал их ключевыми «дырами».

Министр указал, что власти страны знают об этой проблеме и работают над возможными способами её решения, прилагая для этого все свои усилия, так как после сообщения о том, что Россия готовится начать вторжение, эта проблема является наиболее острой. Сам же он отметил, что работа над заполнением «дыр» ведётся очень предметно.

Кроме того, сообщается, что американские эксперты изучили проблемы ПРО и ПВО Украины и скоро сделают экспертные выводы.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия начнёт вторжение, то это перерастёт в настоящую бойню. Он предупредил, что много российских солдат погибнет.