Зюлал Ялчин, эксперт в области диетологии, в ходе беседы с турецкими журналистами отметил, что кефир является крайне полезным напитком для человеческого организма.

Согласно его словам, данный продукт могут ежедневно пить как взрослые, так и дети. Он весьма положительно влияет на самочувствие пожилых людей, а также беременных женщин и кормящих матерей. Дело в том, что он обладает повышенной пищевой ценностью и множеством полезных веществ, включая фосфор, кальций и аминокислоты.

С помощью данного напитка можно поддерживать микрофлору кишечника и уменьшить непереносимость лактозы. Он также помогает снизить уровень холестерина в крови и защитить печень от вредных элементов. Кефир может помочь бороться с высоким давлением и нервными расстройствами. Главное добавить его в свой ежедневный рацион.