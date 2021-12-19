У экс-президента Грузии Михаила Саакашвили стремительно развиваются недуги, которые могут сделать его инвалидом, рассказала девушка политика и украинский парламентарий Елизавета Ясько.

Она пояснили, что у Саакашвили появились проблемы с памятью, а болезни, которые сейчас прогрессируют, уже оказывают влияние на координацию движений и затрагивают головной мозг.

Ясько раньше называла главной причиной повреждения мозга голодовку, которую Саакашвили объявил в грузинской тюрьме. Также она сообщала, что правоохранители Грузии применяют к бывшему главе государства психотропные пытки и хотят, чтобы он скорее скончался.

Голодовка Саакашвили продлилась ровно 50 дней. Он прекратил ее только после перевода из тюрьмы в военный госпиталь, расположенный в Гори.