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Пентагон своей масштабной реформой Корпуса морской пехоты оставил его без артиллерийских установок и танков. Также была сокращена инженерная рота, которая занималась постановкой мин, разминированием и монтажом укреплений.

Издание Defense News пишет, что вместо всего этого морпехам дали только средства РЭБ, мобильные ракетные установки для ударов по надводным кораблям, и беспилотные аппараты. Фактически, КМП нечем воевать, если вдруг вспыхнет вооруженный конфликт.

По словам аналитиков, все имеющиеся возможности у Корпуса отобрали, лишили его эффективного вооружения, предоставив лишь новые экспериментальные средства. Поэтому сейчас американская морская пехота уязвима как никогда.

Сами морпехи заявляют, что им необходимы легкие десантные корабли, однако все заявления об их строительстве пока остаются только на бумаге, так как денег никто не выделяет.

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