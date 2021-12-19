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Хакерская группа Clop, предположительно связанная с РФ, опубликовала в даркнете секретную информацию британской полиции. Издание Daily Mail сообщает, что похитившие конфиденциальные данные хакеры требовали выкуп, но не получили его. Публикация переведена на русский язык агентством “РИА Новости”.

Журналисты рассказали о «досадном нарушении правил безопасности», позволившем «российской банде хакеров» получить секретные данные. Группировка Clop взломала сервера компании, обслуживающей британскую полицию и не получив выкуп, опубликовала все конфиденциальные сведения в даркнете. Также она угрожает продолжить распространение данных.

По информации, имеющейся в распоряжении Daily Mail, информацию группировка получила еще в октябре. Для этого она взломала сервера компании Dacoll, у которой потом и требовала выкуп. Его размер представителями организации не раскрывается.

Сообщается, что опубликованные в Сети данные – это снимки британских водителей, попавших в объектив камер видеонаблюдения из-за нарушений правил дорожного движения. Британский Национальный центр кибербезопасности заявил, что в настоящий момент его сотрудники проводят расследование этого дела, а также предпринимают меры, чтобы свести к минимуму негативные последствия распространения информации.

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