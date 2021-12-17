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В СМИ напоминают, что сегодня, 17 декабря, православные христиане вспоминают великомученицу Варвару Илиопольскую, убитую собственным отцом, узнавшим, что его дочка приняла христианство.

Священнослужители отмечают, что Святая Варвара покровительствует людям, деятельность которых может привести к гибели. Речь идет о спасателях, полицейских, шахтерах, военнослужащих и так далее. Они добавляют, что в этот день женщинам не следует заниматься тяжелой работой по дому. При этом не нужно лениться и поздно вставать. Запрещается также ругаться и произносить ругательные слова.

Женщинам рекомендуют в этот день вязать, выполнять кулинарные дела или заняться творческой деятельностью. Православные священники также советуют встать рано утром, чтобы не лишиться удачи в следующем году.

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