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Мнения читателей американского издания The Washington Post о фейковой публикации о гипотетическом «нападении России на Украину» разделились. Одна группа комментатора потребовала у журналистов перестать сочинять «байки», а другая, напротив, призвала НАТО срочно реагировать на «агрессию».

Большинство все же представляло первую группу. Читатели заявили, что Соединенным Штатам не нужно «сунуть нос» в чужие дела. Властям стоило бы уделять больше внимания решению внутренних проблем.

«Американские чиновники больше не смогут спать в кровати Черчилля в Ялте, которая теперь относится к России, а не к Украине. И за это Соединенные Штаты теперь угрожают России ядерной войной», – с иронией написал один из комментаторов.

«Пришло время придумать новую байку про “плохую Россию”, чтобы как-то оправдать многомиллиардный военный бюджет Соединенных Штатов», – поддержал его другой читатель.

Также пользователи уверены, что в любой ситуации ни одна из сторон не должна применять ядерное оружие.

Противники РФ обошлись без иронии и оставили несколько весьма серьезных комментариев.

«Единственный способ справиться с Путиным — уничтожить Россию в экономическом смысле. В краткосрочной перспективе это будет очень жесткая мера по отношению к российскому народу», – считает один из обозленных на Россию юзеров.

Напомним, что представитель МИД Мария Захарова заявила, что фейки о нападении РФ на Украину ходят давно, но ни один из этих прогнозов не подтвердился. Запад с их помощью обостряет ситуацию вокруг Киева, чтобы затем снова придумать какое-то обвинение в адрес России и ввести очередные санкции.

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