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Читатели издания Times считают, что Россия может посчитать провокацией вступление Украины в НАТО.

Издание в одной из своих недавних публикаций рассказало о заявлении главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое он сделал в Стокгольме. Так, он сообщил, что сейчас в Европе формируется «кошмарный сценарий» военного противостояния. Кроме того, он попросил Запад не вмешиваться в дела Украины, так как это может привести к хаосу.

Читатели издания высказались в поддержку Лаврова и заявили, что глава НАТО без нужды занимается провокацией русских. Кроме того, был поднят вопрос о том, зачем нужен НАТО после развала СССР. Также было отмечено, что если бы Россия вдруг захотела разместить в Мексике или Канаде своё вооружение, то США реагировали бы так же.

Ранее Сергей Лавров заявил, что проблемы с безопасностью НАТО начались ещё в 2008 году. Именно тогда Украине и Грузии было обещано, что их возьмут в НАТО.

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