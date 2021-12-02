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Проблемы с безопасностью в Европе начались в 2008 году. Именно тогда Североатлантический альянс пообещал принять в свои ряды Грузию и Украину, заявил Сергей Лавров на саммите глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ в Стокгольме.

Он назвал подобные обещания «миной в основе безопасности Европы» и напомнил события 2008 года, когда «пребывавший в эйфории» от скорого вступления в НАТО Михаил Саакашвили решился на военную авантюру.

Это, по словам Лаврова, была первая мина, заложенная Альянсом. И рванула она довольно мощно. Сейчас некоторые продолжают повторять бухарестские тезисы и в придачу заявляют, что «третьи страны» не могут иметь собственную позицию по поводу расширения Североатлантического блока.

Лавров отметил, что все, кто поддерживает эту позицию, отлично осознают, что играют с огнем.

«Хочу, чтобы было предельно понятно: превращение наших стран-соседей в плацдарм противостояния с Россией, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для нашей безопасности районов категорически неприемлемо. Привлекаю внимание к заявлению Постоянного совета ОДКБ от 30 ноября с.г., в котором подчеркивается недопустимость провокационной военной активности на территориях, сопредельных зоне ответственности стран-членов организации. Безопасность либо неделима, либо ее нет» – заявил глава МИД РФ.

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  • Анна
  • 30.11.2021
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