Проблемы с безопасностью в Европе начались в 2008 году. Именно тогда Североатлантический альянс пообещал принять в свои ряды Грузию и Украину, заявил Сергей Лавров на саммите глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ в Стокгольме.

Он назвал подобные обещания «миной в основе безопасности Европы» и напомнил события 2008 года, когда «пребывавший в эйфории» от скорого вступления в НАТО Михаил Саакашвили решился на военную авантюру.

Это, по словам Лаврова, была первая мина, заложенная Альянсом. И рванула она довольно мощно. Сейчас некоторые продолжают повторять бухарестские тезисы и в придачу заявляют, что «третьи страны» не могут иметь собственную позицию по поводу расширения Североатлантического блока.

Лавров отметил, что все, кто поддерживает эту позицию, отлично осознают, что играют с огнем.