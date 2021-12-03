Читатели издания Daily Mail считают, что госсекретарь США Энтони Блинкен не сумел достойно показать себя во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает издание «ПолитРоссия».

Как отмечается, темой их переговоров были вопросы безопасности, а также Украина. По словам журналистов Daily Mail, Блинкен обменялся с Лавровым тонко завуалированными угрозами и предупреждениями. Также было отмечено, что российско-американские отношения по-прежнему остаются весьма холодными. Кроме того, незадолго до встречи Блинкен пообещал России серьезные последствия, если конфронтация с Украиной будет усилена.

Издание Daily Mail также поделилось видеозаписью с моментом общения Блинкена и Лаврова с прессой. По словам читателей издания, на записи Блинкен напоминает выпоротого щенка. Лавров при этом выглядел так, словно он его и выпорол. Отмечается, что такая ассоциация сложилась сразу у нескольких комментаторов.

Кроме того, некоторые раскритиковали и американского лидера Джо Байдена, заявив, что США не способны противостоять России.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что НАТО не намерен угрожать России. Он также отметил, что агрессивных планов по отношению к России у НАТО нет.