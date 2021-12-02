На пресс-конференции в Риге госсекретарь США Энтони Блинкен не захотел комментировать требование России предоставить ей гарантии безопасности. Он лишь отметил, что РФ имеет в виду прекращение расширения НАТО на восток и превращения территорию соседней Украины в угрозу для Москвы.

Блинкен заявил, что НАТО не намерен угрожать России и не вынашивает агрессивных планов по отношению к РФ. Он также отметил, что высказывание об угрозе Москве со стороны Украины могло когда-то выглядеть просто смешным, но в сложившейся сегодня ситуации оно совсем не является шуткой.

Блинкен также заявил, что Россия якобы допускает фундаментальную ошибку, считая НАТО угрозой для себя. На самом деле блок выстраивает оборонительные редуты на самых границах РФ, чтобы защитить от агрессии своих союзников. От чьей именно агрессии, госсекретарь не уточнил. Как и не дал адекватного комментария на требования РФ по гарантиям.