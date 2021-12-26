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Присутствие чешских военнослужащих у границ России может негативно сказаться на национальной безопасности, считают жители Чехии. Также они задаются вопросом, что забыли солдаты армии страны в далекой Африке.

О чешских военнослужащих за рубежом рассказала пресс-секретарь Геншаба ВС Магдалена Дворжакова. Она заявила, что 400 бойцов отмечают католическое Рождество в Мали и Прибалтике.

Пользователей Сети возмутил тот факт, что государство отправляет защитников родины за несколько тысяч километров от Чехии, в далекое африканское государство.

Еще большее возмущение вызвало присутствие чешских военных в Латвии, Эстонии и Литве. Граждане страны написали, что это совершенно нецелесообразно и даже опасно, если вспомнить предупреждения Москвы о недопустимости стягивания войск к ее границам.

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