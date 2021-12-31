Соединенные Штаты вряд ли примут все условия, которые выставила Россия в проекте договора по гарантиям безопасности. Однако на выполнение части из них Вашингтон согласится, заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

Он пояснил, что с большой вероятностью Соединенные Штаты согласятся ограничить количество военных маневров, проводимых на территории Украины и в Черном море. Однако чтобы РФ могла рассчитывать на соглашение, ей необходимо хорошо подготовиться к переговорам.

Пайфер также напомнил, что с отказом от дальнейшего расширения НАТО также вряд ли возникнут серьезные проблемы. Основные участники военно-политического блока недавно высказались в том духе, что не собираются поддерживать прием в него новых государств.

По словам Пайфера, упомянутый в проекте договора запрет на военную деятельность Североатлантического альянса в странах Закавказья и Восточной Европы – это уже слишком. Однако РФ вполне может рассчитывать на сокращение числа учений, проводимых на территории Украины.