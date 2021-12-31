Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Соединенные Штаты вряд ли примут все условия, которые выставила Россия в проекте договора по гарантиям безопасности. Однако на выполнение части из них Вашингтон согласится, заявил бывший посол США на Украине Стивен Пайфер.

Он пояснил, что с большой вероятностью Соединенные Штаты согласятся ограничить количество военных маневров, проводимых на территории Украины и в Черном море. Однако чтобы РФ могла рассчитывать на соглашение, ей необходимо хорошо подготовиться к переговорам.

Пайфер также напомнил, что с отказом от дальнейшего расширения НАТО также вряд ли возникнут серьезные проблемы. Основные участники военно-политического блока недавно высказались в том духе, что не собираются поддерживать прием в него новых государств.

По словам Пайфера, упомянутый в проекте договора запрет на военную деятельность Североатлантического альянса в странах Закавказья и Восточной Европы – это уже слишком. Однако РФ вполне может рассчитывать на сокращение числа учений, проводимых на территории Украины.

Вам может понравиться

Политолог Йылмаз: Россия окружает страны НАТО, а Турция выступит на стороне Украины в случае войны

Турция недовольна требованиями РФ по гарантиям безопасности, а Россия окружила страны НАТО. В таком духе высказался политический эксперт Салих Йылмаз, представляющий Университет Йылдырым Беязит в столице государства. Он заявил, что

Bloomberg: США скатываются в финансовую пропасть из-за маниакального желания догнать РФ в сфере гиперзвука

США сделали приоритетом сокращение отставания от России и Китая в гиперзвуковой сфере и тратят на достижение этой цели миллиарды долларов. Однако успехов как не было, так и нет, сообщают авторы

США глубоко обеспокились из-за запуска иранской ракеты носителя “Симург”

Космическая программа Ирана может скрывать за собой восстановление производства баллистических ракет, заявил агентству AFP неназванный представитель американского Госдепартамента. Он выразил глубокую обеспокоенность недавним запуском Тегераном очередной ракеты-носителя в космос. Космические
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 декабря – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 31 декабря – пасмурно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 декабря – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 декабря – переменная облачность, до -14 °C | Королев: погода, 31 декабря – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 31 декабря – пасмурно, до -7 °C | Армавир: погода, 31 декабря – пасмурно, до 7 °C |