Британское издание Daily Express своей публикацией под названием «Мир затаил дыхание! Путин начал обратный отсчет до начала войны» изрядно разозлило своих читателей. Многие из них в комментариях написали, что статья на 100 процентов состоит изо лжи, а журналистам следовало бы меньше совать нос в дела отдаленных от Великобритании Москвы и Киева.

Автор публикации Люк Хокер рассказал о провокации украинского корабля «Донбасс» у Керченского пролива. При этом он представил ситуацию таким образом, что судно спокойно шло по своим делам и никого не трогало, когда «злая Россия» внезапно начала требовать сменить курс.

Именно в этот момент, по мнению журналисты, мир и застыл в ожидании, так как Киев и Москва балансировали на грани войны. Но украинский экипаж все же развернул корабль и тем самым предотвратил вооруженный конфликт.

Читатели в эту версию не поверили. Они написали, что статья лживая и написана в лучших традициях Запада, которому за каждым кустом мерещится «российская агрессия».

«Украина отправила свой корабль в российские воды. Экипаж предупреждали о недопустимости нарушений и требовали развернуть плавсредство. Это целенаправленная провокация с целью отвлечения внимания. Причем устроенная Киевом», – написал один из читателей.

«Если война начнется, я засужу Daily Express за ее провоцирование», – пригрозил другой комментатор.

В большинстве своем пользователи Сети высказались в том духе, что Россия не пойдет на конфронтацию с Украиной, пока та сама не проявит агрессию. Поэтому вся статья Хокера – это очередная «дутая сенсация», насквозь пропитанная враньем.