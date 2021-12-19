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Если Украине так сильно хочется повоевать с Россией, ей придется делать это в гордом одиночестве. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что Лондон не собирается отправлять на помощь Киеву своих военных, хотя ранее он же утверждал совершенно обратное.

По словам Уоллеса, Великобритания не намерена никого обманывать. Украина не входит в Североатлантический альянс и не может воспользоваться его помощью, предусмотренной в пятом пункте устава организации.

Напомним, что ранее сообщалось о якобы отправленных в Киев британских спецназовцах, военных инженерах и медиках. Лондон громогласно заявлял, что будет всеми силами помогать Украине, если «Россия вторгнется» на ее территорию. Однако сейчас ситуация изменилась, поэтому ВСУ придется «воевать» в одиночку.

Ранее примерно в том же духе высказался и президент США Джо Байден, пообещавший направить войска только в страны Североатлантического альянса, граничащие с РФ и Украиной.

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