Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин испугался начала новой мировой войны из-за России.

Согласно его заявлению, находящиеся недалеко от украинской границы российские военнослужащие пугают Запад. Ухудшение ситуации на Украине весьма беспокоит западные страны, которые считают, что Россия намеревается начать вторжение на Украину. Как считает Радакин, вторжение России будет иметь такие масштабы, которых не было в Европе со времён Второй мировой войны. Он продолжает внимательно следить за происходящим.

Отмечается, что свой комментария Радакин дал после того, как глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае вторжения погибнет много российских солдат. Кулеба также указал, что Украина вместе со своими союзниками ищет способы, которые смогут сдержать Россию.

Недавно авторы Yahoo News Japan рассказали, каким может быть сценарий войны между Россией и США. Вероятность конфликта, как было отмечено, весьма высока из-за нестабильной ситуации в Чёрном море.