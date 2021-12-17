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Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» в Японском море успешно уничтожил субмарину условного противника. Экипаж корабля отработал действия по выявлению и ликвидации подводной лодки в рамках учений Тихоокеанского флота.

Моряки сперва задействовали разведывательные средства для обнаружения «вражеской» субмарины, а затем взяли ее на сопровождение. Одновременно с этим боевые расчеты отработали порядок действий, который применяется в ходе подготовке к использованию противолодочных вооружений.

Атака на подлодку осуществлялась с использованием глубинных бом и торпед, субмарину удалось уничтожить в кратчайшие сроки.

Ранее БПК принимал участие в маневрах российского флота неподалеку от берегов Индонезии. Его задействовали в совместных учениях с кораблями ВМС государств, которые входят в ассоциацию АСЕАН.

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