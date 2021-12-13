читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты компании по информационной безопасности Wordfence сообщили о хакерских атаках, проведённых на веб-сайты на базе WordPress.

По имеющейся информации, за 36 часов было зафиксировано около 13,7 млн атак, которые исходили примерно с 16 тысяч IP-адресов. Атаке подверглись 1,6 млн сайтов на WordPress.

Отмечается, что количество задействованных IP-адресов указывает на то, что в атаке были задействованы средства автоматизации и имелась определённая структура. Кроме того, сообщается, что проводилась атака на уязвимости, имеющиеся в некоторых плагинах и темах оформления Epsilon Framework. При этом для уязвимостей существуют обновления, однако некоторые владельцы обновляют свои сайты нерегулярно.

Злоумышленники, как указывается, пытались провести обновление ряда параметров и настроить права администратора. В случае успеха они перехватывали контроль над ресурсом.

Недавно мы сообщали, что в России разработали комплекс, который позволяет управлять компьютером силой мысли. Комплекс получил название «Балалайка».

Вам может понравиться

Бывший главком НАТО Джеймс Ставридис: Байден должен предоставить Украине “богатое меню” из ракет и артиллерии

Джеймс Ставридис, который ранее занимал пост Главнокомандующего войск НАТО, заявил, что знает о «коварстве Владимира Путина» еще с 2009 года. О нем ему рассказали политики из трех прибалтийских государств, ранее

Литва модернизирует военную инфраструктуру для расширения военного присутствия НАТО

Североатлантический альянс намерен усилить свое военное присутствие в Литве. Сейчас он подготавливает для этого соответствующую инфраструктуру. Так, НАТО модернизирует полигон Пабраде, чтобы обеспечить возможность разместить на объекте не менее трех

Самолет Boeing RC-135 Rivet Joint ВВС США провел разведку в небе над Донбассом

В небе над Донбассом впервые появился американский разведывательный самолет Boeing RC-135W, который внимательно изучал обстановку в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Президент США Джо Байден не сдержал своего обещания предпринять меры
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 декабря – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 13 декабря – снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 декабря – ясно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 декабря – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C |