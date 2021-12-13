Специалисты компании по информационной безопасности Wordfence сообщили о хакерских атаках, проведённых на веб-сайты на базе WordPress.

По имеющейся информации, за 36 часов было зафиксировано около 13,7 млн атак, которые исходили примерно с 16 тысяч IP-адресов. Атаке подверглись 1,6 млн сайтов на WordPress.

Отмечается, что количество задействованных IP-адресов указывает на то, что в атаке были задействованы средства автоматизации и имелась определённая структура. Кроме того, сообщается, что проводилась атака на уязвимости, имеющиеся в некоторых плагинах и темах оформления Epsilon Framework. При этом для уязвимостей существуют обновления, однако некоторые владельцы обновляют свои сайты нерегулярно.

Злоумышленники, как указывается, пытались провести обновление ряда параметров и настроить права администратора. В случае успеха они перехватывали контроль над ресурсом.

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