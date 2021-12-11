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Специалисты из России разработали устройство, которое даёт возможность управлять компьютерными приложениями за счёт мыслей и жестов. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

Как сообщается, разработкой занимались специалисты Балтийского Федерального университета им. И. Канта. Созданный ими аппаратно-программный комплекс получил название «Балалайка».

В основе комплекса лежат технологии искусственного интеллекта, благодаря чему обеспечивается интуитивное и надёжное управление. Кроме того, нейроустройство отличается компактностью и портативностью, за счёт чего подходит для решения разных прикладных задач.

По словам разработчиков, «Балалайка» подойдёт для пациентов, которые проходят реабилитацию после инсульта и прочих заболеваний. Комплекс позволяет ускорить восстановление их двигательных и когнитивных функций. Кроме, устройство может использовать в киберспорте.

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