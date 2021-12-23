Президент России Владимир Путин намеревается влиять на Китай, используя в качестве рычага российский газ. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По словам авторов статьи, в США и Европе боятся того, что Россия начнёт господствовать в энергетической сфере. Указывается, что ситуация с газопроводом «Северный поток-2» указывает на то, как Россия собирается давить на страны. Кроме того, журналисты уверены, что Путин планирует также влиять и на Китай.

В частности, отмечается, что в Азии ведутся переговоры насчёт трубопровода «Сила Сибири-2». Продвигается этот вопрос весьма быстро. По этому газопроводу планируется поставлять около 55 миллиардов кубометров газа.

Однако, как считают авторы статьи, Путин не сможет оказывать такое же влияние на Китай, как на Европу. У Китая есть и альтернативные источники энергии, а также «зелёный» водород.

Недавно аналитик Игорь Юшков заявил, что скоро Европа столкнётся со своим самым большим страхом из-за повышения стоимости газа. Как он указал, к концу следующего месяца запасы газа в Европе могут подойти к концу.