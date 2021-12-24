Американское издание Bloomberg продолжает пересчитывать российских военнослужащих на границе с Украиной по спутниковым фотографиям. На этот раз оно заявляет, что Москва наращивает силы. Причем журналисты ссылаются на разведывательную компанию Janes.

На этот раз она насчитала 122 тысячи военнослужащих, хотя ранее многие американские СМИ заявляли о 175 000 солдат. Украинская сторона ведет себя значительно скромнее – на днях Алексей Данилов, возглавляющий СНБОУ, сообщил, что на расстоянии до 400 километров от рубежей страны находится 100 тысяч российских бойцов.

Bloomberg полагает, что в начале года Россия пойдет в атаку сразу с нескольких направлений. Москва неоднократно заявляла, что войска у границ – это лишь следствие действий НАТО, который стягивает свои силы в Румынию, Болгарию, Польшу и Прибалтику. Нападать же она не ни на кого не собирается.

Напомним, что в настоящий момент США и РФ готовятся к переговорам по гарантиям безопасности. Однако представители НАТО уже заявили, что никаких обещаний не расширять Альянс они не давали и не собираются прислушиваться к мнению России.