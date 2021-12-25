Данила Милохин, рэп-исполнитель, в рамках программы «Вечерний Ургант» отметил, что решил сделать себе тату в честь фигуристки Евгении Медведевой, которая является его партнершей в «Ледниковом периоде».

Согласно словам блогера, ему нравится удивлять окружающих, в особенности тех, с которыми он подолгу работает. Поэтому он посчитал, что сможет сильно удивить Евгению, если сделает символизирующую ее татуировку. Милохин добавил, что Медведева действительно сильно удивилась, что порадовало его.

Рэпер признался, что сначала планировал набить «медведя без белья», однако потом посчитал, что это будет уже слишком. В СМИ напоминают, что Милохину и Медведевой удалось дойти до финала последнего сезона фигурного шоу. 22-летняя Евгения не участвовала в официальных состязаниях с предыдущего сезона, так как травмировала спину.