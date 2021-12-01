Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о действиях США, если Россия осуществит вторжение на Украину. Об этом рассказывает издание РИА Новости.

Как сообщается, в среду состоялась пресс-конференция, подводящая итоги встреч глав МИД стран, входящих в НАТО. Прошло мероприятие в Риге. Во время своего выступления Блинкен указал, что в США готовы действовать, если Россия не пойдёт дипломатическим путём и начнёт вторжение на Украину.

Уточнять, что именно в США готовят на случай подобного развития событий, Блинкен не стал. Однако он отметил, что США тесно общаются на эту тему со своими союзниками и партнёрами, которые разделяют позицию Америки. Блинкен указал, что важно, чтобы Россия осознавала последствия, к которым могут привести её действия.

Также Блинкен указал, что они сами конфликта не желают.

Энтони Блинкен и ранее заявлял о готовности России вторгнуться на Украину. Однако читатели таблоида Daily Mail отнеслись к его заявлениям скептически.