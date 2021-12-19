Британская разведка строила планы по эвакуации российского императора Николая Второго из страны, однако так и не решилась пойти на серьезный риск, сообщил телеканал BBC.

Журналисты ссылаются на архивные документы британских спецслужб, с которых сняли гриф секретности. Согласно этим данным, подготовка операции по вывозу императора из России началась сразу после 2 марта 1917 года, когда Николай II отрекся от престола.

Генерал Королевских сил Джон Хэнбери-Уильямс после встречи с матерью монарха Марией Федоровной был уверен, что Николая Второго необходимо срочно эвакуировать.

Один из планов подразумевал подмену императора на его слугу, который должен был наклеить бороду и слегка изменить внешность. Но он был отметен, так как Николай II не собирался уезжать из России один и покидать семью. Разработкой этого плана занимался офицер Королевских ВМС Оливер Локер-Лэмпсон.

Британия не рискнула воплотить в реальность ни один из сценариев, поэтому царская семья осталась в России и была расстреляна большевиками.