В ходе телефонного брифинга один из чиновников Белого дома заявил о «глубокой обеспокоенности» сосредоточением крупных российских сил у границ Украины. Он также выразил надежду, что войска РФ в скором времени отойдут от рубежей соседнего государства и вернутся в места постоянной дислокации.

По словам чиновника, Россия обладает серьезными военными возможностями, которые пугают Украину и вызывают беспокойство во всем основном мире. Чтобы в регионе наступил покой, РФ должна предпринять определенные усилия для деэскалации и отвести войска.

Напомним, что Москва неоднократно заявляла, что перемещает ВС в своих границах, на что имеет полное право. В то же время США и НАТО постоянно усиливают военное присутствие у рубежей России, что угрожает ее национальной безопасности.

Ранее в Киеве заявили, что Россия «усиливает агрессивные действия» в непосредственной близости от границ Украины. О каких именно действиях идет речь, неизвестно.