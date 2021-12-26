Похожие на швабры «супер-пупер ракеты» США никогда не сравнятся с российскими «Цирконами», уверен военный эксперт Виктор Баранец. Он напомнил, что РФ провела испытания, успешно выполнив залповые пуски гиперзвуковых ракет.

Соединенные Штаты тоже несколько раз проводили тесты своих боезарядов, но они упрямо не хотят отрываться от бомбардировщика B-52. Из-за этого испытания снова и снова приходится переносить. А все дело в том, что Вашингтон в гиперзвуковой сфере отстал от Москвы минимум на 10 лет.

Баранец пояснил, что американские инженеры слишком торопятся, пытаясь нагнать Россию, постоянно меняют то носители, то боевые блоки. Поэтому ситуация становится еще хуже. «Циркон» же разрабатывался последовательно и постепенно, поэтому сейчас представляет собой полностью готовое к бою гиперзвуковое вооружение.