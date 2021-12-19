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«Сумасшедшая» гиперзвуковая ракета «Циркон» обеспечит России господство в Мировом океане и заставит Запад считаться с ее мнением, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Он напомнил, что «Циркон» невозможно перехватить или уничтожить, так как эта ракета развивает скорость до 9 Махов и обладает способностью к маневрированию прямо в полете. Ни одно современное средство ПВО или ПРО не в состоянии справиться с этим боеприпасом, поэтому он гарантированно поразит любую цель, будь то американский авианосец или целый город на берегу океана.

Отсутствие «противоядия» делает США и другие страны, намеревающиеся проявить агрессию в отношении РФ, уязвимыми перед ней. При этом гиперзвуковые ракеты универсальны – они могут запускаться с кораблей и подводных лодок. Также готовятся наземная и воздушная версии этих боезарядов.

По мнению эксперта, «Циркон» — это идеальное оружие, которое уже в 2022 году поступит на вооружение российских ВМС.

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