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Политолог Семен Багдасаров предложил ввести своеобразную «карту россиянина», которая будет выдаваться жителям южных регионов Украины. Он пояснил, что подобное давно делает Польша, которая раздает такие документы в западных областях Беларуси. Сейчас «карта поляка» имеется у 200 000 жителей гродненского региона.

«Карта россиянина» должна обеспечивать какие-то преференции своему владельцу, а также упрощать ему получение гражданства РФ. Благодаря этому жители южных регионов Украины станут мощной подмогой Донбассу либо соберут силы и отобьют у Украины свою землю. Помимо этого, будет сорван очередной этап мобилизации в ВСУ.

Багдасаров объяснил, что на Донбассе с местными жителями воюют в основном жители юга и востока Украины. Население Запада в армию идти не торопится, хотя именно оно регулярно заявляет о необходимости продолжать войну. Вместо окопов оно едет в Польшу на заработки или промышляет модным на Украине «активизмом».

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