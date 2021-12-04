Концерн АвтоВАЗ, как стало известно инсайдерам, выпустил первую партию обновлённых LADA Vesta. Информация была опубликована в соцсети ВКонтакте в паблике «Avtograd News».

Согласно имеющимся сведениям, в партию вошли такие автомобили, как кросс-седаны Vesta Cross и кросс-универсалы Vesta SW Cross. Все автомобили получили камеру заднего вида, передние и задние парктроники, а также боковые зеркала, которые могут складываться и имеют электрорегулировку.

Также отмечается бесключевой доступ и система, позволяющая запускать двигатели дистанционно. Автомобили имеют цифровую приборную панель и подогревы. Были отмечены новые бамперы и обновлённая решетка радиатора, блок управления климатом и прочие изменения.

О технических изменениях на данный момент подробностей нет. Предполагается, что модели оснащены двигателям 1,6 с мощностью в 106 и 113 л.с.

Серийное производство новых моделей ранее было запланировано на декабрь. Но из-за дефицита электронных комплектующих производство может быть отложено на несколько месяцев.

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