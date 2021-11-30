Немецкий автопроизводитель BMW показал концепт спорт-кросса Concept XM, который войдет в линейку «M»-моделей и не будет иметь гражданской версии.

Главным достоинством автомобиля должен будет стать его необычный граненый внешний облик, который задаст тон всем будущим машинам серии. Впереди у него расположена гигантская угловатая радиаторная решетка и двухуровневая оптика, а на корме установлены нехарактерные для марки узкие задние фонари. Салон при этом повторяет интерьер серийного электромобиля iX, поэтому тоже поделен на 2 цветовые области.

Отмечается, что новинка создана на той же архитектуре, что и новые варианты X5, X6 и X7. При этом на нем установлен гибридный силовой агрегат, состоящий из одного электромотора и бензинового двигателя, выдающих 750 «лошадок». При использовании одного только электричества запас хода авто составит примерно 80 километров. Серийная версия модели должна будет выйти в следующем году.