Во вторник между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом состоится видео-встреча, на которой, как заявляют авторы издания The Washington Post, российский лидер поставит ультиматум.

Как сообщают авторы статьи, Путин может потребовать от Байдена гарантий, что Украину никогда не примут в НАТО. В ином случае он начнёт против неё наступление. Указывается, что Путин ещё раньше сообщал, что хочет от НАТО письменных гарантий, что Альянс не будет продвигаться на восток.

Но Байден на это ответил, что не признаёт «красных линий». Как считают журналисты, он заявит Путину о наказании от США и союзников в отношении России, если она всё же начнёт вторжение. Однако также он предложит и дипломатический путь решения ситуации, где будет учтено беспокойство России из-за действий НАТО и озабоченность Запада действиями Кремля. Об этом изданию рассказал источник из администрации, пожелавший сохранить анонимность.

В любом случае, письменные гарантии того, что Украину не возьмут в НАТО, невозможны.

Журналист Максим Яли недавно заявил, что от результатов встречи Байдена и Путина зависит судьба Украины. Он отметил, что Байден попытается уговорить Путина отвести войска от российско-украинской границы.