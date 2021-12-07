читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во вторник между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом состоится видео-встреча, на которой, как заявляют авторы издания The Washington Post, российский лидер поставит ультиматум.

Как сообщают авторы статьи, Путин может потребовать от Байдена гарантий, что Украину никогда не примут в НАТО. В ином случае он начнёт против неё наступление. Указывается, что Путин ещё раньше сообщал, что хочет от НАТО письменных гарантий, что Альянс не будет продвигаться на восток.

Но Байден на это ответил, что не признаёт «красных линий». Как считают журналисты, он заявит Путину о наказании от США и союзников в отношении России, если она всё же начнёт вторжение. Однако также он предложит и дипломатический путь решения ситуации, где будет учтено беспокойство России из-за действий НАТО и озабоченность Запада действиями Кремля. Об этом изданию рассказал источник из администрации, пожелавший сохранить анонимность.

В любом случае, письменные гарантии того, что Украину не возьмут в НАТО, невозможны.

Журналист Максим Яли недавно заявил, что от результатов встречи Байдена и Путина зависит судьба Украины. Он отметил, что Байден попытается уговорить Путина отвести войска от российско-украинской границы.

Вам может понравиться

Марцинкевич заявил, что опыт польского газопровода поможет «Газпрому» полностью заполнить Nord Stream-2

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил, что структура польской ГТС может помочь «Газпрому» осуществить работу газопровода «Северный поток-2» с полной загрузкой. В Польше есть юридическая компания Gaz System, которая работает
  • Анна
  • 07.12.2021
  • читать 1 минуту

Эшелоны российских установок УР-77 движутся к границам Украины

К границе с Украиной движется российский эшелон с реактивными установками разминирования УР-77. Авторы портала Avia.Pro отмечают, что целью этой техники являются те участки рубежей соседних страны, на которых ВСУ сооружают

Американский самолет-разведчик чуть не сбил гражданский авиалайнер у границ России

Американский самолет-разведчик, который традиционно кружил у российских границ, чуть не столкнулся с гражданским авиалайнером Airbus, пишет портал Avia.Pro. Авторы публикации поясняют, что расстояние между двумя воздушными машинами составляло всего 20
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 декабря – облачно с прояснениями, до -12 °C | город Мытищи: погода, 7 декабря – снег, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 декабря – облачно с прояснениями, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 декабря – небольшая облачность, до 0 °C | Королев: погода, 7 декабря – пасмурно, до 8 °C | Подольск: погода, 7 декабря – снег, до -1 °C | Армавир: погода, 7 декабря – облачно с прояснениями, до 13 °C |